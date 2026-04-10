1905 yılında inşa edilen ve dünyanın ilk betonarme otomobil fabrikası olma özelliğini taşıyan bu dev yapı, titiz bir restorasyon sürecinin ardından "Amsterdam Lofts" adıyla 90 dairelik lüks bir konut kompleksine dönüştürüldü.

67 GÜNDE İNŞAA EDİLMİŞTİ

Detroit Sanat Enstitüsü gibi şehrin en prestijli noktalarına komşu olan üç katlı bina, mimarlık tarihi açısından devrim niteliğinde özellikler taşıyor. "Kahn Sistemi" adı verilen ve elmas şeklindeki çelik çubuklarla güçlendirilmiş betonarme tekniğiyle sadece 67 günde inşa edilen fabrika, zamanının çok ötesinde geniş ve açık çalışma alanları sunuyordu.

1920’ye kadar Cadillac tarafından kullanılan, ardından 2022 yılına dek kağıt ürünleri fabrikası olarak hizmet veren yapı, Ulusal Tarihi Eserler Listesi’nde yer aldığı için aslına sadık kalınarak korundu.

TARİHİ DOKUYU BOZMADILAR

Dönüşüm projesinde binanın karakteristik özellikleri modern yaşamla harmanlandı. Restorasyon ekipleri orijinal tuğla cepheyi onarırken, tarihi dokuyu bozmayan enerji verimli dev pencereler monte etti. İç mekanda ise fabrikadan kalma orijinal kolonlar ve açıkta bırakılan taş duvarlar, dairelerin ana dekorasyon unsuru haline getirildi.

Yaklaşık 4 metreye ulaşan tavan yüksekliği sayesinde, stüdyo ve çok odalı dairelerde fabrikanın o dönemki endüstriyel atmosferi günlük yaşamın bir parçası kılındı.

ESKİ YÜK ASANSÖRLERİ MODERN STÜDYOLARA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Projenin en dikkat çekici yanı, fabrikanın eski bileşenlerinin yaratıcı kullanımı oldu. Binanın eski yük asansörü boşlukları bugün modern stüdyo dairelere ev sahipliği yaparken, kamyonların yanaştığı eski yükleme rampaları ise zemin kat daireleri için şık özel avlulara dönüştürüldü.