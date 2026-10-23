Kanada'nın Manitoba eyaletindeki Solsgirt köyünde bulunan yaklaşık 120 yıllık Aziz Stephen Anglikan Kilisesi, yalnızca 1 Kanada dolarına satıldı. Güncel kurla yaklaşık 35 Türk lirasına karşılık gelen satışın ardından tarihi yapı, Prairie Mountain Bölgesel Müzesi'ne devredildi.

1906 yılında inşa edilen kilise, Solsgirt'in hareketli olduğu yıllardan günümüze ulaşan yapılardan biri olarak dikkat çekiyor. Köyün nüfusunun yıllar içinde azalmasıyla birlikte kilise de bakımsız kaldı.

Yapının içinde eski dini kitaplar ve ahşap sıralar hâlâ bulunuyor. Bunlar arasında eski bir Oxford İncili de yer alıyor. Bir zamanlar cemaatin buluşma noktalarından biri olan kilise, bugün neredeyse terk edilmiş köyün geçmişini yansıtan yapılar arasında bulunuyor.