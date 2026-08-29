İran Savunma Bakanlığı, ABD’nin THAAD ve Patriot gibi gelişmiş hava savunma sistemlerini aşmak üzere tasarlanan katı yakıtlı yeni orta menzilli balistik füzesi "Kasım Başir"i tanıttı.

Yaklaşık 1200 kilometre menzile ve 500 kilogramlık savaş başlığına sahip olan füze, gerçekleştirilen testlerde GPS navigasyonu kullanmadan ve yüksek yoğunluklu elektronik karıştırmalara maruz kalmasına rağmen hedefini noktasal hassasiyetle vurmayı başardı.

Savunma yetkilileri, karbon fiber kompozit gövdesi sayesinde radar görünürlüğü düşürülen ve Mach 12 hıza ulaşabilen füzenin seri üretime uygun yapıda olduğunu açıkladı.

MENZİLİNİ 1800 KİLOMETREYE KADAR ÇIKARACAKLAR

Dahili termal görüntüleme sensörleri ve gelişmiş atalet güdüm sistemleriyle donatılan Kasım Başir, uçuşun son aşamasında yaptığı manevralarla düşman hava savunma sistemlerinin engelleme girişimlerini etkisiz hale getiriyor.

Sivil kamyonlara benzeyen mobil fırlatıcılardan atılabilen füze, İran’ın elektro-optik arayıcı başlığa sahip en uzun menzilli silahı olarak öne çıkıyor. Geçmiş askeri operasyonlardan elde edilen deneyimlerle geliştirilen sistemin, gelecekte menzilinin 1800 kilometreye kadar çıkarılması planlanıyor.