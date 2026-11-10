Londra'daki bir mağazadan toplam 25 dolara(1200 lira) satın alınan iki porselen kavanoz, tarihi eser olduklarının anlaşılması üzerine müzayedede 74 bin dolara (3 milyon 700 bin lira) alıcı buldu. Sıradan bir alışveriş gibi başlayan süreç, basit bir eşyanın altındaki küçük bir işaretin milyonluk bir değere dönüşebileceğini kanıtladı.

KAVANOZLARIN ALTINDAKİ MÜHÜRDE NE YAZIYORDU?

Koleksiyoncunun diğer eşyalarla birlikte satın aldığı 11 santimetre yüksekliğindeki kavanozların tabanında altı karakterli özel bir mühür tespit edildi. Uzmanların yaptığı detaylı incelemeler sonucunda bu işaretin, 18'inci yüzyılda Çin'i yöneten Qing Hanedanı İmparatoru Qianlong dönemine ait resmi bir damga olduğu belirlendi.

İMPARATORLUK SARAYI İÇİN ÖZEL OLARAK ÜRETİLMİŞ

İnternette başlayan araştırmanın Roseberys müzayede evinde son bulmasıyla eserlerin tarihi arka planı netleşti. Sıradan bir ev eşyası zannedilen bu iki porselenin, aslında doğrudan Çin imparatorluk sarayının kullanımı için özel olarak tasarlandığı ortaya çıktı.

Londra'da düzenlenen açık artırmada 25 dolarlık eserler, alıcı komisyonu dahil 58 bin sterline, yani yaklaşık 74 bin dolara satıldı. Benzer imparatorluk porselenlerinin yüz binlerce dolara alıcı bulduğu bilinirken, bu kavanozların yüzeyindeki kılcal çatlaklar ve çiziklerin potansiyel satış rakamını sınırladığı raporlandı.

ELDE EDİLEN GELİRİN BİR KISMI BAĞIŞLANACAK

Büyük bir değer artışıyla sonuçlanan müzayedenin ardından eski kavanozların sahibi satışla ilgili yeni bir karar aldı. Koleksiyoncunun, müzayededen kazandığı gelirin bir bölümünü kavanozları ilk satın aldığı hayır kurumu mağazasına bağışlayacağı açıklandı.