Manisa'nın Yunusemre ilçesi Aynıali Mahallesi'nde 31 Mart 2026 tarihinde meydana gelen olayda, İbrahim Böcüne eve geldiğinde eşi Mürşide Böcüne'yi (69) holde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede, kadının boğazında tülbent olduğu, yüz ve boğazında morluklar bulunduğu tespit edildi. Boğularak öldürüldüğü anlaşılan Böcüne'nin altınlarının da çalındığı belirlendi.
Olayın aydınlatılması için Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kapsamlı bir çalışma başlatıldı.
ÇALDIĞI ALTINLARI BOZDURDU
Yapılan detaylı incelemeler sonucunda, Mürşide Böcüne’nin eşinin evden ayrılmasından sonra siyah giyimli bir şüphelinin sokağa girdiği ve yaklaşık yarım saat sonra bölgeden ayrıldığı saptandı. Kimliği Emrah Arslan (32) olarak belirlenen şüphelinin, cinayetten bir süre sonra bir arkadaşı aracılığıyla kuyumcuda 5 adet yarım altın bozdurduğu ortaya çıktı.
Gerçekleştirilen teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen polis ekipleri, Emrah Arslan ile birlikte olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 20 yaşındaki B.A. ve 16 yaşındaki A.Ç.A.'yı düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda toplam 60 bin 700 TL ele geçirildi.
Emniyetteki sorgu ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16 yaşındaki A.Ç.A., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüpheli B.A. ise çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi. Olayın baş şüphelisi 32 yaşındaki Emrah Arslan, mahkemedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.