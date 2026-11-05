Çin'in Zhejiang eyaletine bağlı Qingtian ilçesinde uygulanan yöntemde, pirinç bitkileriyle sazan balıkları aynı su dolu tarlayı paylaşıyor. Yüzyıllardır sürdürülen bu üretim biçimi, hem pirinç hem de balık elde edilmesini sağlarken kimyasal gübre ve tarım ilaçlarına duyulan ihtiyacın azaltılmasına da yardımcı oluyor.

BALIKLAR PİRİNÇ SAPLARINA ÇARPARAK ZARARLILARI DÜŞÜRÜYOR

Zhejiang Üniversitesi araştırmacılarının yaptığı incelemelerde, sazan balıklarının pirinç saplarına çarparak bitkilerdeki zararlı böceklerin suya düşmesini sağladığı görüntülendi. Balıkların bu böceklerle ve yabani otlarla beslenmesi, tarladaki doğal zararlı kontrolüne katkıda bulunuyor.

Araştırmalara göre balık yetiştirilen pirinç tarlalarında, yalnızca pirinç ekilen alanlara kıyasla yüzde 68 daha az tarım ilacı ve yüzde 24 daha az kimyasal gübre kullanıldı. Balıklar suyun hareketlenmesini sağlarken dışkılarıyla toprağa besin de kazandırıyor.

AYNI TARLADAN HEM PİRİNÇ HEM BALIK ELDE EDİLİYOR

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Qingtian'daki geleneksel üretim sistemini 2005 yılında Küresel Öneme Sahip Tarımsal Miras Sistemleri arasına aldı.

Bölgede çiftçiler, pirinç hasadından yaklaşık 15 gün önce tarlalardaki suyu boşaltarak yetişen balıkları topluyor. Geleneksel üretim verilerine göre bir hektarlık alandan ortalama 6 ton pirinç ve 450 kilogram balık elde edilebiliyor.

Ancak yöntemin bazı zorlukları da bulunuyor. Balık yavruları, yem ve ek işçilik üretim maliyetlerini artırabiliyor. Araştırmacılar, buna rağmen 1200 yılı aşkın süredir devam eden sistemin daha az kimyasal kullanımıyla tarımsal üretime önemli katkılar sağlayabileceğini belirtiyor.