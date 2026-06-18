

İngiltere’de Robin Hood efsaneleriyle özdeşleşen Sherwood Ormanı’nın simgesi Büyük Meşe’nin yaşamını yitirdiği açıklandı. Yaklaşık 1200 yaşında olduğu tahmin edilen ağacın bu yıl yaprak vermediği ve artık hayatta olmadığı belirtildi.

YÜZYILLARDIR AYAKTAYDI

Nottinghamshire’daki dev meşe, iki asırdan uzun süredir dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin ilgi odağıydı. Efsaneye göre Robin Hood ve adamları, Nottingham Şerifi’nden saklanırken bu ağacın altında toplanıyordu.

ÖLÜMÜN NEDENİ NE?

Uzmanlar kesin bir neden belirleyemese de, yıllar boyunca milyonlarca ziyaretçinin ağacın çevresindeki toprağı sıkıştırmasının kök sistemine zarar verdiği düşünülüyor. İklim değişikliğine bağlı sıcak hava dalgaları ve uzun kuraklık dönemleri de ağacın zayıflamasında etkili oldu.

ORMANDA KALMAYA DEVAM EDECEK

1970’lerden beri koruma altında bulunan Büyük Meşe, ölümünden sonra da Sherwood Ormanı’nın bir parçası olacak. Yetkililer, ağacın doğal bir anıt olarak korunacağını ve orman ekosistemine katkı sağlamayı sürdüreceğini belirtti. Robin Hood efsanesinin en önemli sembollerinden biri olan Büyük Meşe, bundan sonra da hikâyelerde yaşamaya devam edecek.