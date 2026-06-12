Arazi kısıtlılığı ve artan enerji talebiyle karşı karşıya olan Singapur, Tengeh Rezervuarı üzerinde kurulan 111 akrelik (yaklaşık 45 hektar) yüzen güneş enerjisi tesisini devreye aldı. Sembcorp Industries ve Singapur Ulusal Su Kuruluşu (PUB) iş birliğiyle inşa edilen Sembcorp Tengeh Yüzen Güneş Enerjisi Çiftliği, 60 megavat-pik (MWp) kapasiteyle çalışıyor. Tesisin, ülkedeki yaklaşık 16.000 adet dört odalı toplu konut dairesinin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacak düzeyde enerji ürettiği açıklandı.

122 BİNDEN FAZLA PANEL ELEKTRİĞİ KAYAYA AKTARIYOR

Elektrik üretiminin yaklaşık %95'ini ithal doğal gazdan sağlayan şehir devletinde, yerleşim alanları, sanayi ve liman altyapısı nedeniyle geleneksel güneş enerjisi santralleri için büyük ölçekli kara arazisi bulunmuyor. Projenin açılışında konuşan Lee Hsien Loong, boş arazi eksikliğinin rezervuarları alternatif bir çözüm haline getirdiğini belirtti. Kurulan sistemle, su yüzeyinin alt kısmı su depolama işlevini sürdürürken, üst kısmı elektrik üretimi için kullanılıyor. Yüksek yoğunluklu polietilen malzemeden üretilen batmaz platformlar üzerine yerleştirilen 122.000'den fazla panel, üretilen elektriği kablolar vasıtasıyla karaya aktarıyor.

SU ARITMA SİSTEMLERİNE DOĞRUDAN ENERJİ DESTEĞİ

Tengeh projesinden elde edilen elektrik, PUB bünyesindeki su arıtma ve pompalama tesislerinin enerji ihtiyacını karşılamak için kullanılıyor. Sembcorp tarafından paylaşılan verilere göre, tesis yılda yaklaşık 35.000 U.S. tonu (Amerikan tonu) karbon emisyonunu engelliyor. Bu miktar, yaklaşık 7.000 aracın trafikten çekilmesine denk gelen bir çevresel etki yaratıyor. Enerji ve su arzının stratejik öneme sahip olduğu ülkede, Malezya ile yapılan ve Johor Nehri'nden su çekilmesini sağlayan 1962 tarihli Su Anlaşması 2061 yılına kadar geçerliliğini koruyor.

PUB tarafından yapılan açıklamalarda, projenin erken aşama test yatağı çalışmalarında su kalitesinde ve çevredeki yaban hayatında herhangi bir olumsuz değişim gözlenmediği bildirildi. Geniş ölçekli tasarımda, sucul ekosistemin korunması amacıyla paneller arasında hava ve ışık geçişine izin veren boşluklar bırakıldı ve sudaki oksijen dengesini korumak adına havalandırıcı sistemler entegre edildi.

SANAYİ BÖLGELERİNDE ENERJİ İHTİYACI ARTIYOR

Tengeh Rezervuarı, Singapur’un batısında yer alan ve 1 Eylül 2022'de ilk fazı açılan Tuas Endüstri Bölgesi'nin yakınlarında bulunuyor. 2040’lı yıllarda tamamlandığında yıllık 65 milyon standart konteyner (TEU) elleçleme kapasitesine ulaşması beklenen 3.300 akrelik Tuas Limanı; elektrikli vinçler, otonom araçlar ve uzaktan yönetim merkezleriyle tamamen elektrik tabanlı bir altyapıyla tasarlanıyor. Artan endüstriyel enerji ihtiyacını karşılamak adına Sembcorp, Tuas'taki 25 akrelik boş bir arazi üzerinde 17,6 MWp kapasiteli ve 33.000 panelli ikinci bir güneş enerjisi tesisi daha kurdu.

ULUSAL GÜNEŞ ENERJİSİ HEDEFLERİ GÜNCELLENDİ

Singapur Enerji Piyasası Kurumu (EMA), daha önce belirlenen 2 gigavat-pik (GWp) güneş enerjisi hedefine planlanandan önce ulaşıldığını ve yeni hedefin 2030 yılı itibarıyla 3 GWp'ye yükseltildiğini duyurdu. Bu doğrultuda ülkede çatılar, rezervuarlar ve geçici olarak boş bırakılan araziler aktif olarak enerji üretimine dahil ediliyor.