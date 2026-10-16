ABD'de ikinci el eşya satan bir mağazadan yaklaşık 2,5 dolara satın alınan belgenin, ABD Bağımsızlık Bildirgesi'nin 1823 yılına ait nadir bir kopyası olduğu belirlendi. Açık artırmaya çıkarılan tarihi belge 477.650 dolara (yaklaşık 23 milyon 600 bin liraya) alıcı buldu.

Edinilen bilgilere göre, ABD'de yaşamını sürdüren Michael Sparks, yerel bir ikinci el mağazasında incelediği sararmış kâğıt rulosunu yaklaşık 2,48 dolar (yaklaşık 122 lira) ödeyerek satın aldı.

GARAJ DUVARINDAN İKİNCİ EL MAĞAZASINA

Yapılan araştırmalar, belgenin geçmişte Michael Caffy isimli bir kişiye ait olduğunu ve yıllarca bir garajın duvarında asılı kaldığını ortaya koydu. Caffy'nin eşinin evdeki kullanılmayan eşyaları temizleme kararı alması üzerine söz konusu belge ikinci el mağazasına bağışlandı. Belgenin bağışlanmasından iki gün sonra Sparks tarafından satın alındığı kaydedildi.

EKPERTİZ İNCELEMESİ TARİHİ DEĞERİ ORTAYA ÇIKARDI

Satın aldığı belgenin durumunu fark eden Sparks, detaylı inceleme yapılması amacıyla uzmanlara başvurdu. İncelemeler sonucunda belgenin, ABD Bağımsızlık Bildirgesi'nin 1823 yılında taş baskı (litografi) yöntemiyle hazırlanan son derece kısıtlı ve resmi kopyalarından biri olduğu doğrulandı.

AÇIK ARTIRMADA REKOR FİYAT

Uzman onayının ardından müzayedeye çıkarılan tarihi belge, düzenlenen açık artırmada 477 bin 650 dolara satıldı. Belgeyi satın alan Sparks, satıştan elde edilen gelirle ikinci el bir araç alacağını, evine ek alan yaptıracağını, ailesine finansal destekte bulunacağını ve gelirin bir kısmını bağışlayacağını açıkladı.