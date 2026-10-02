Yaklaşık 122 metre yükseklikte yükselen ve ABD’deki Beyaz Saray’dan esinlenilerek tasarlanan bu sıra dışı yapı, içinde yer alan helikopter pisti, sonsuzluk havuzu ve devasa bahçesiyle dikkat çekiyor.

2010’lu yılların başında Kingfisher Towers projesinin bir parçası olarak başlanan ve 2016 yılında neredeyse tamamlanma aşamasına gelen gökyüzündeki şato, iş insanının hakkında çıkan suçlamalar nedeniyle bir türlü sahibine kavuşamadı.

Yaklaşık 1 milyar dolarlık borç yüküyle karşı karşıya kalan, ardından dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamaları nedeniyle Hindistan’ı terk edip İngiltere’ye kaçan Mallya’nın tüm mal varlığına el konuldu.

BOŞ KALMAYA DEVAM EDİYOR

Gökdelenin tepesinde şehir manzarasına karşı inşa edilen devasa yapının inşaatı el koyma kararlarının ardından tamamen durdu. İngiltere’ye sığınan Mallya hakkındaki hukuki süreçler ve iade talepleri devam ederken, servetinin ve gövde gösterisinin bir simgesi olarak tasarlanan "Gökyüzündeki Beyaz Ev", yaklaşık on yıldır tamamlanamadan Bengaluru semalarında tek başına durmaya devam ediyor.