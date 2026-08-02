Güney Kore'nin güneydoğusunda ölçülen 42 dereceyi aşan sıcaklık, 122 yıllık rekoru kırarak ülkede endişe yarattı.

Güney Kore Meteoroloji İdaresi (KMA), ülkenin güneydoğusundaki Yangsan'da öğle saatlerinde 40,9 derece ölçülen hava sıcaklığının gün içinde 42 dereceyi aştığını duyurdu. Bu sıcaklığın, 1904'ten bu yana ülke çapında kayıtlara geçen en yüksek sıcaklık olduğu belirtildi. Kentte üst üste beş gün boyunca 40 derecenin üzerine çıkılan sıcaklıkların her geçen gün daha erken saatlerde başlaması, etkili olan sıcak hava dalgasının ısının birikmesine neden olduğu şeklinde değerlendirildi.

Güney Kore Meteoroloji İdaresi (KMA), ülkenin güneydoğusunda bulunan Yangsan'da yaşanan olağanüstü hava koşullarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Yangsan'da öğle saatlerinde 40,9 derece ölçülen hava sıcaklığının gün içinde 42 dereceyi aştığı ifade edildi. Bu sıcaklık değerinin, kayıtların tutulmaya başlandığı 1904'ten bu yana ülke çapındaki en yüksek sıcaklık olarak tarihe geçtiği belirtildi.

SICAK HAVA DALGASI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Kentte üst üste beş gün boyunca 40 derecenin üzerine çıkan yüksek sıcaklıkların her geçen gün daha erken saate çekildiğine işaret edilen açıklamada, bu durumun etkisini sürdüren sıcak hava dalgası nedeniyle ısının birikmesinden kaynaklandığı kaydedildi. Sürecin devam etmesi, halk arasında endişe yaratırken, meteoroloji yetkilileri de durumu yakından takip etmektedir.

KMA, başkent Seul'ün doğusu ve güneybatısı için de sıcaklık uyarısı yayımlamıştı. Yetkililer, sıcak hava dalgasının etkisinin devam edeceğini ve vatandaşların olağanüstü sıcaklara karşı dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Bu bağlamda, sağlık önlemlerinin alınması ve özellikle hassas grupların dışarıda kalmaması önerildi.