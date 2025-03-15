Depremin vurduğu kentlerde halen 123 bin 616 çocuk konteynerlerde yaşıyor. Konteyner kentlerde 25 aydır ev yüzü görmeyen toplam 394 bin kişi var. Depremzedeler, yazın sıcaktan kavruluyor, kışın ise soğukla mücadele ediyor, evlerine ne zaman kavuşacaklarını da bilmiyor.

TBMM Çocuklara Yönelik Şiddeti Önleme Araştırma Komisyonu’nda milletvekillerine bilgi veren Tatar, “Deprem sonrası 428 konteyner kentte 152 bin konteyner kuruldu” dedi ve şunları söyledi:

‘İYİ HAL’ SIRASINA

“Konteyner kentlerde okullar, kreşler, oyun alanları kuruldu. Psikososyal destek hizmet alanları, sosyal donatılar ve sağlık ocağı oluşturuldu. 6 Şubat’ın yarattığı bir travma var.”

AFAD’ın Meclis’te verdiği bilgiler, depremzedelerin yazın sıcaktan kavrulduğunu, kışın ise soğuk ile mücadele ettiğini ortaya koydu.