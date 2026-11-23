Tanzanya'nın kuzeybatısında, Victoria Gölü yakınlarında bulunan Nyanzaga altın madeni, ülkenin en büyük madencilik yatırımlarından biri olmaya hazırlanıyor. Avustralyalı Perseus Mining şirketinin yürüttüğü projede, rezerv tahminleri önceki hesaplamalara göre önemli ölçüde artırıldı. Şirket, 2027 yılının başında ilk altın üretimini gerçekleştirmeyi hedefliyor.

YERİN ALTINDA 4 MİLYON ONS ALTIN VAR

Nyanzaga bölgesinde yapılan araştırmalar sonucunda, yaklaşık 90,9 milyon ton cevher içerisinde 4 milyon ons, yani yaklaşık 124 ton altın bulunduğu hesaplandı. Şubat 2026'da güncellenen rezerv tahmini, Nisan 2025'te açıklanan 2,3 milyon onsluk miktara göre yüzde 73 artış gösterdi.

Bölgede yalnızca rezerv olarak sınıflandırılan altın değil, daha geniş bir alana yayılan mineral kaynakları da bulunuyor. Yapılan ölçümlerde 110,4 milyon tonluk kayaç içerisinde yaklaşık 4,7 milyon ons altın kaynağı belirlendi. Ayrıca henüz daha düşük güven düzeyinde değerlendirilen 343 bin onsluk ilave kaynak tespit edildi.

Madenin 16 yıl boyunca faaliyet göstermesi planlanıyor. Bu süre içerisinde toplam 3,5 milyon ons, yani yaklaşık 109 ton altın üretilmesi bekleniyor. 2028 ile 2041 mali yılları arasında yıllık üretimin 200 bin onsun üzerine çıkabileceği hesaplanıyor.

Projede açık ocak madenciliği uygulanacak. Böylece altın içeren kayaçlar yüzeye çıkarılarak işleme tesislerinde ayrıştırılacak.

İLK ALTIN İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Geçtiğimiz günlerde projede önemli bir aşamaya geçildi. Perseus Mining, çıkarılan ilk cevherin işleme tesisine gönderildiğini ve tesisin devreye alma çalışmalarının hızlandırıldığını duyurdu.

Maden sahasındaki kazı ve malzeme taşıma faaliyetleri planlanandan daha hızlı ilerlerken, elektrik ihtiyacını karşılayacak 220 kilovoltluk bağlantı hattının da tamamlanma aşamasına geldiği açıklandı. Elektrik sisteminin Kasım ayının sonlarında devreye alınması bekleniyor.

Toplam yatırım maliyeti yaklaşık 523 milyon dolar olarak hesaplanan projede, Mart 2026 sonu itibarıyla 220,3 milyon dolar harcandı. Aynı dönemde çalışan sayısı 3 bin 162'yi aşarken iş gücünün büyük bölümünü bölge halkı oluşturdu.

Nyanzaga projesinin yüzde 80'i Perseus Mining'e, yüzde 20'si ise Tanzanya hükümetine ait. Dev madenin faaliyete geçmesiyle birlikte ülkenin altın üretim kapasitesine önemli katkı sağlaması bekleniyor.