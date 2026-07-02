Hindistan'da yaklaşık 60 yıl önce hayata geçirilen sıra dışı bir proje, bugün hala dünyanın dört bir yanından insanların ilgisini çekmeye devam ediyor. Auroville, farklı ülkelerden gelen insanların din, milliyet ve siyasi görüş ayrımlarının ötesinde ortak bir yaşam kurabileceği fikriyle oluşturulan uluslararası bir topluluk olarak varlığını sürdürüyor.

Auroville, 28 Şubat 1968'de yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı görkemli bir törenle resmen kuruldu. Açılışta 124 farklı ülkeden gençler yer aldı. Kuruluş amacı ise insanların milliyet, din ve siyasi kimliklerinden bağımsız olarak barış içinde yaşayabileceği evrensel bir şehir oluşturmak.

BUGÜN 60 FARKLI MİLLETTEN İNSAN YAŞIYOR

Aradan geçen yıllara rağmen Auroville büyümeye devam etti. Günümüzde toplulukta 60 farklı milletten 3 bin 300'den fazla kişi yaşıyor. Farklı kültürlerden gelen insanların aynı yaşam alanını paylaşması, kentin kuruluş felsefesinin hâlâ sürdürüldüğünü gösteriyor. Topluluk, yalnızca farklı insanları aynı yerde buluşturmayı değil, ortak sorumluluk, iş birliği ve karşılıklı saygı temelinde bir yaşam kurmayı hedefliyor.

Auroville kendisini "evrensel şehir" olarak tanımlıyor. Projenin merkezinde ise insan birliği düşüncesi bulunuyor. Amaç, bireylerin farklı kimliklerini korurken bu farklılıkların ayrışma nedeni değil, ortak yaşamın bir parçası haline gelmesini sağlamak. Küresel ölçekte artan kutuplaşmalar düşünüldüğünde, bu yaklaşım Auroville'i dikkat çeken sosyal deneylerden biri haline getiriyor.

MATRIMANDIR ŞEHRİN SEMBOLÜ KONUMUNDA

Matrimandir, topluluğun en dikkat çeken yapılarından biri olarak öne çıkıyor. Kentin sembolik merkezi kabul edilen yapı, ziyaretçiler için önemli duraklardan biri olurken, topluluğun manevi yönünü de temsil ediyor. Bunun yanında Savitri Bhavan ise kültürel ve felsefi çalışmaların yürütüldüğü merkezlerden biri olarak faaliyet gösteriyor.

SADECE GEZİLECEK BİR YER DEĞİL

Auroville, kendisini yalnızca turistik bir destinasyon olarak değil, farklı bir yaşam anlayışını deneyimleme fırsatı sunan bir topluluk olarak tanıtıyor. Bölgede gönüllülük programları, eğitim çalışmaları, kültürel etkinlikler ve çeşitli sosyal projeler yürütülüyor Topluluğun sürdürülebilirliği için bağış ve gönüllü desteği de önemli bir yer tutuyor. Yetkililer, projenin gelişimini sürdürmesi için uluslararası desteğin devam ettiğini ancak yeni kaynaklara da ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.