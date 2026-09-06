Dünyanın en kalabalık ülkeleri arasında yer alan Çin, turizmde rotayı Türkiye'ye çevirdi.



Türkiye'nin Çin'den gelecek yolculara uyguladığı vize muafiyeti ve havayolu şirketleri arasında karşılıklı sağlanan kolaylıklar, Çinli turistlerin Türkiye'ye yönelik ilgisini yükseltti.





Sabah'ta yer alan habere göre, geçtiğimiz yıl Türkiye'yi ziyaret eden 425 bin 348 Çinli turist sayısının bu yıl 550 bini aşması öngörülüyor. Turizm Bakanlığı, bu sayısının 2027 yılında 1 milyonu aşması için çalışmalar yürütürken, artışın arkasındaki temel sebep ise Türkiye'nin 1 Ocak 2026 tarihinde Çin vatandaşlarına turistik ve transit seyahatlerde vize muafiyeti getirmesi oldu.



ÇİNLİLER 70 BİN LİRA HARCIYOR



Dünyanın en kalabalık nüfuslarından biri olan Çin'de 2026 yılında 150 milyon insanın yurtdışına seyahate edeceği öngörülüyor. Çinlilerin öncelikli rotaları arasında ise Malezya, Tayland, Japonya gibi yakın duraklar bulunuyor. Türkiye gibi uzak rotalarda ise uzun konaklama yapan Çinli turistler ortalama 9 gece 10 gün kalıyor. Kişi başı harcamaları ise 1.000 ila 1.500 dolar arasında değişiyor.





7 AYDA YÜZDE 30 ARTTI



Bu yılın başında alınan vize muafiyeti ve havayolu trafiğini artması ülkeden gelen turist sayısında yeni bir vites yükseltti. Yılın ilk 7 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre Çin'den gelen turist sayısı yüzde 30 artarak 300 bini aştı. Bu yükseliş ivmesinin devam edeceğini aktaran sektör temsilcileri, yıl sonunu 550 bini aşkın Çinli turistle kapatılacağını öngörüyor. Ülkeden gelen turist sayısında asıl sıçramanın ise 2027'de yaşanacağını anlatan turizmciler, önümüzdeki yıl 1 milyon Çinli turist sayısına ulaşılacağını öngörüyor.