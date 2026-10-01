Paylaşılan verilere göre Türkiye, 206,21 milyon ziyaret ve %1,72'lik küresel trafik payı ile en çok kullanım gerçekleştiren 19. ülke oldu. Türkiye bu hacimle listede Polonya'yı geride bırakırken; Rusya, Güney Kore ve Avustralya gibi ülkelerin hemen ardından yer aldı.

ZİRVEDE ABD VE HİNDİSTAN YER ALIYOR

Küresel trafiğin yaklaşık %30'unu tek başlarına sağlayan Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan listenin ilk iki sırasını paylaştı. ABD, 2,56 milyar ziyaret (%21,40) ile açık ara lider konumda bulunurken, ikinci sıradaki Hindistan 1,03 milyar ziyaret (%8,63) gerçekleştirdi. Üçüncü sırada ise 720,25 milyon ziyaret (%6,01) ile Brezilya yer buldu.

YAPAY ZEKAYI EN ÇOK KULLANAN ÜLKELER SIRALANDI

Haziran 2026 verilerine göre yapay zeka araçlarını en çok ziyaret eden 20 ülke, ziyaret sayıları ve küresel trafikteki payları şu şekildedir: