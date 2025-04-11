İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin geçmiş dönem usulsüzlükleri yeniden gündeme geliyor. İBB, 2014-2019 yılları arasında AKP’li ilçe belediyelerinden 13 ayrı arsa aldı. Sayıştay, İBB’nin kendi giderlerini karşılayamazken bu arsalar için 350 milyon 650 bin 702 TL ödediğini belirledi.

Dönemin döviz kuruyla 125 milyon 425 bin dolar bu arazilere verildi. Güncel değerle 4 milyar 766 milyon TL arazilere yatırıldı. İBB Teftiş Kurulu bu arsaların alım nedenini incelerken dosyayı İçişleri Bakanlığı aldı. İBB Teftiş Kurulu, “Bu taşınmazların hangi mahalli müşterek ihtiyacı için ve hangi gerekçe ile alındığı konuları izaha muhtaçtır” açıklaması yaptı.

Eski İBB Belediye başkanı Kadir Topbaş

Alınan arsalar ve bedelleri şöyle

- Tuzla Belediyesi: 3 milyon 474 bin dolar

- Sultangazi Belediyesi: 46 milyon 780 bin dolar

- Güngören Belediyesi:3 milyon 309 bin dolar

- Eyüpsultan Belediyesi: 7 milyon 246 bin dolar

- Bahçelievler Belediyesi: 130 bin 787 dolar

- Beykoz Belediyesi: 17 milyon 723 bin dolar

- Esenler Belediyesi: 25 milyon 233 bin dolar

- Çekmeköy: 12 milyon 604 bin dolar

- Sancaktepe Belediyesi: 8 milyon 927 bin dolar.