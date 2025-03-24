Fenerbahçe, dönüşümü başardı. Kanarya artık sadece oyuncu transfer etmiyor, futbolcu satışından da önemli gelirler elde ediyor.

Ferdi Kadıoğlu, Muriqi, Arda Güler, Min Jae Kim, Eljif Elmas, Szalai, Josef ve Giuliano’nun satışından Başkan Ali Koç, 150 milyon Euro’nun üzerinde bonservis geliri elde etti. Sarı-lacivertli kulübün mevcut kadrosunda da satış potansiyeli olan birçok oyuncu bulunuyor. Avrupa’nın dev kulüplerinin scoutlarının gözü Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, En Nesyri, Szymanski ve İsmail Yüksek’in üzerin de. En Nesyri’ye Arabistan kulüplerin den çok ciddi teklifler var.

Yönetim Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, En Nesyri, Oğuz Aydın ve Szymanski’yi belirlediği bonservis bedeliyle satması halinde Fenerbahçe, 125 milyon Euro civarında bonservis geliri elde edebilir. Bu rakam alt limit. Pazarlıklar doğrultusunda Fenerbahçe, futbolcu madeninden daha çok para kazanabilir.