Fosil, Çin’in Jehol Biota bölgesinde, Erken Kretase dönemine ait ünlü fosil yataklarından biri olan Yixian Formasyonu’nda keşfedildi. Bilim insanları, bu yeni türe 'Jeholia longchengi' adını verdi. “Jeholia” ismi, 133 ila 120 milyon yıl önce kuzeydoğu Çin’de var olan Jehol ekosistemine atıfta bulunurken, “longchengi” ise fosilin bulunduğu Longcheng bölgesinden geliyor.

J. longchengi, yaklaşık 10 santimetre (4 inç) uzunluğunda olup, dönemin diğer akreplerine kıyasla oldukça büyük bir tür olarak değerlendiriliyor. “Mesozoik çağda yaşamış diğer akrepler çok daha küçüktü, çoğunun boyu bu yeni türün yarısından bile kısaydı,” diyor araştırmanın ortak yazarı Diying Huang.

Fosilin en dikkat çekici özelliklerinden biri pentagonal (beşgen) vücut yapısı ve yuvarlak solunum açıklıkları (spiraküller) oldu. Bu özellikler, günümüzde Asya’nın bazı bölgelerinde yaşayan modern akrep türleriyle benzerlik gösteriyor. Ancak, J. longchengi’nin uzun bacakları ve ince pedipalpları (kıskaçları), bilinen akrep türlerinden farklı bir yapıya sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Bu dev akrep, muhtemelen örümcekler, kertenkeleler, kurbağalar ve küçük memelilerle besleniyordu. Ancak bilim insanları, fosilde ağız yapısının tam olarak korunmadığını, bu nedenle kesin beslenme alışkanlıklarının henüz netleşmediğini belirtiyor. Gelecekte keşfedilecek yeni fosiller, J. longchengi’nin beslenme düzeni ve ekosistemdeki rolünü daha iyi anlamamızı sağlayabilir.

Mesozoik çağdaki akreplerin çoğu kehribar içinde korunmuş olarak bulunurken, bu yeni fosilin kaya tabakalarında korunmuş olması oldukça nadir bir keşif olarak değerlendiriliyor. “Akrepler genellikle kayaların altına veya dalların arasına saklanarak yaşadıkları için, fosilleşme süreçleri oldukça zor ve nadir gerçekleşir” diyen Huang, bu keşfin önemine vurgu yapıyor.

Jehol Biota bölgesi, daha önce dinozorlar, kuşlar, memeliler ve böcekler gibi birçok canlı türüne ait fosillere ev sahipliği yapmıştı. J. longchengi’nin keşfi, bu bölgenin tarih öncesi ekosistemine dair yeni bilgiler sağlıyor.

Eğer bu dev akrep günümüz dünyasında yaşasaydı, küçük hayvanların doğal avcısı olarak ekosistemde önemli bir rol oynayabilirdi. Huang, “Bugünün ekosisteminde yaşasaydı, birçok küçük omurgasız ve genç omurgalı hayvanları avlayan güçlü bir yırtıcı olurdu” diyerek bu eski türün potansiyel avcı rolüne dikkat çekiyor.

Keşfedilen fosil şu anda Çin’in Chaoyang kentindeki Fossil Valley Müzesi’nde muhafaza ediliyor.