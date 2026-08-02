Kökleri 1901 yılına uzanan Turkish Bank A.Ş.'nin yüzde 99,31'lik hissesi ABD merkezli Freedom Holding Corp. iştirakine devredildi. Satış onayının ardından yapılan genel kurul kararıyla bankanın ticari unvanı Freedom Bank A.Ş. olarak değiştirildi. HİSSE DEVRİ VE İSİM DEĞİŞİKLİĞİ NASIL GERÇEKLEŞTİ? Özyol Holding A.Ş. ve National Bank of Kuwait elindeki hisselerin devri 31 Temmuz 2026 itibarıyla tamamlandı. Devir işleminin ardından toplanan genel kurulda bankanın unvanı Freedom Bank A.Ş. olarak değiştirildi ve Ticaret Sicili başvurusu yapıldı. BANKANIN YENİ YÖNETİM KADROSUNDA KİMLER YER ALDI? Genel kurulda bankanın üst yönetim kadrosu yeniden belirlendi. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Vladimir Pochekuev getirilirken, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürlük görevine Hikmet Cenk Eynehan atandı. YASAL ONAY SÜREÇLERİ NE ZAMAN TAMAMLANDI? Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Rekabet Kurumu onayları 1 Temmuz 2026 tarihinde alındı. Yasal izinlerin tamamlanmasıyla ABD'li grup Türkiye finans sektörüne "Freedom Bank" markasıyla giriş yaptı.

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