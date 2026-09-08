Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, 125 yıldır otomotiv üretimi yapılan Osnabrück fabrikasındaki araç imalatını sonlandırarak tesisi hava savunma sanayisi merkezine dönüştürüyor. Asya pazarından gelen rekabet baskısı ve finansal daralma nedeniyle alınan karar doğrultusunda, fabrikada İsrailli savunma şirketi Rafael ortaklığıyla üretim yapılacak.

FABRİKANIN SAVUNMA SANAYİSİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ NASIL GERÇEKLEŞECEK?

Yeni yapılanma kapsamında fabrikada İsrail merkezli Rafael şirketi ortaklığıyla hava savunma sistemleri bileşenlerinin üretilmesi planlanıyor. Volkswagen Üst Yöneticisi (CEO) Oliver Blume, anlaşmanın Osnabrück tesisi için yeni bir endüstriyel gelecek sunduğunu açıklarken, Aşağı Saksonya yönetimi ise projenin Avrupa’nın güvenlik mimarisine katkı sağlayacağını belirtti.

KATAR'IN VETOSU VE YENİ MÜLKİYET YAPISI NASIL ŞEKİLLENDİ?

Volkswagen’in yüzde 17 oranındaki hissedarı Katar’ın İsrailli şirketle doğrudan ortaklığa karşı çıkması üzerine özel bir devir modeli uygulandı. Hazırlanan niyet mektubuna göre tesisin çoğunluk hissesi İsrailli yatırım fonu Aurelius Capital’e geçerken, Aşağı Saksonya Eyalet Hükümeti de tesiste pay sahibi oldu.

FABRİKA ÇALIŞANLARININ İSTİHDAM DURUMU NE OLACAK?

Otomotiv üretiminin durdurulmasıyla birlikte tesisteki mevcut 1800 çalışandan 1200'ünün istihdamı 2029 yılı sonuna kadar güvence altına alındı. Bu kararla birlikte Osnabrück kentindeki 125 yılı aşkın sanayi kimliği tamamen savunma alanına kaydırılmış oldu.