ABD Ordusu Mühendisler Birliği tarafından yürütülen proje, hem nehir ulaşımını engelleyen tortunun temizlenmesini hem de kıyı ekosisteminin güçlendirilmesini hedefledi. Tarama sırasında çıkarılan malzeme kamyonlarla taşınmak yerine doğrudan boru sistemiyle bataklık alanına pompalanarak zeminin yaklaşık 30 santimetre yükseltilmesi sağlandı.

HEM KANAL AÇILDI HEM DOĞA KAZANDI

Wicomico Nehri, Chesapeake Körfezi'ni Salisbury Limanı'na bağlayan önemli bir su yolu olarak kullanılıyor. Yaklaşık 60 kilometre uzunluğundaki federal kanalın açık kalabilmesi için düzenli aralıklarla dip taraması yapılıyor. Bu projede ise çıkarılan tortu ilk kez çevresel fayda sağlayacak şekilde değerlendirilerek erozyon nedeniyle zarar gören gelgit bataklığının yeniden oluşturulmasında kullanıldı.

KUŞLAR İÇİN YENİ YAŞAM ALANI OLUŞTU

Bataklıktaki yeni zeminin oturmasının ardından bölgeye tuzlu sularda yetişen yerel bitki türleri dikildi. Bu bitkilerin toprağı sabitlemesi, erozyonu azaltması ve sulak alan ekosistemini yeniden canlandırması hedefleniyor. Uzmanlar, restorasyonun özellikle bataklıklara bağımlı kuş türleri için yeni üreme ve yaşam alanları oluşturacağını belirtiyor. Projenin ekolojik etkileri önümüzdeki beş yıl boyunca izlenmeye devam edecek.