Meksika Körfezi'nde plajları yenilemek ve genişletmek amacıyla devasa bir gemi denize indi. Bu gemi, deniz tabanından kum ve su karışımını çekerek plajlara taşıyor ancak bu işlem, bölgede yuvalayan deniz kaplumbağalarının geleceği için hayati önem taşıyor.

Deniz kaplumbağalarında cinsiyet, yumurtaların içindeki kumun sıcaklığına göre belirleniyor. Dişi kaplumbağalar kumun içine yumurtalarını bırakır ve geri dönmez. Yumurtaların cinsiyetini belirleyen mekanizma, embriyonun gelişimi sırasında kumun sıcaklığıdır.

"KUMUN SICAKLIĞI CİNSİYETİ BELİRLER"

Kumun sıcaklığındaki birkaç derecelik fark, yavruların cinsiyetini değiştiriyor. Daha sıcak kum dişi, daha soğuk kum ise erkek kaplumbağa üretiyor. Bu nedenle, plajlara döşenen kumun türü, taneleri ve rengi, kumun içine ne kadar ısı geçtiğini belirleyerek kaplumbağaların cinsiyetini etkiliyor.

Gemi, deniz tabanından kumu ve suyu karıştırarak bir boru sistemiyle geminin içine çekiyor. Gemi, dolduğunda kıyıya gidip kumu plaja boşaltıyor. Bu süreç, plajların doğal yapısını korumak için titizlikle yönetiliyor.

GEMİ 128 METRE UZUNLUĞUNDA

Geminin sahibi, 1905 yılında kurulan Seattle merkezli bir şirket. Gemi, Texas'taki Brownsville'de inşa edildi ve Ocak ayında teslim edildi. İlk görevi, federal su yollarının tabanını derinleştirmek oldu.

Gemi, 128 metre uzunluğunda ve 25 metre genişliğinde. İçinde 15.150 metreküp kum taşıyabiliyor. Geminin sahibi şirket, bu gemi için tarihinin en büyük yatırımı yaptı.