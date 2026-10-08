Haynes Furniture ile aynı şirket bünyesinde faaliyet gösteren The Dump markasının da kapanacağı açıklandı. ABD'nin Virginia, Maryland, Pennsylvania, New Jersey ve Texas eyaletlerinde mağazaları bulunan şirketin kararı, mobilya perakendeciliğinde köklü bir dönemin sona ermesi anlamına geliyor.

128 YILLIK ŞİRKET FAALİYETLERİNİ SONLANDIRIYOR

1898 yılında kurulan Haynes Furniture, uzun yıllar boyunca ABD'nin önemli bölgesel mobilya perakendecilerinden biri olarak faaliyet gösterdi. Şirket, oturma grupları, yatak odası takımları, yemek masaları ve ev dekorasyon ürünleri gibi geniş bir ürün yelpazesiyle müşterilerine hizmet verdi.

Haynes Furniture'ın yanı sıra indirimli mobilya satışına odaklanan The Dump markası da şirketin perakende faaliyetleri arasında yer alıyordu. İki markanın mağazalarının kapatılmasıyla birlikte şirketin 128 yıllık ticari geçmişi sona erecek.

TÜM MAĞAZALARDA TASFİYE SATIŞLARI BAŞLADI

8 Ekim 2026'da başlayan kapanış kampanyasıyla birlikte Haynes Furniture ve The Dump mağazalarında büyük bir indirim sürecine girildi. Şirket, 128 yıllık faaliyetini sonlandırmadan önce elindeki ürünleri satışa çıkararak mağazalarını boşaltmaya hazırlanıyor.

Kampanya kapsamında koltuk takımları, yataklar, yemek odası mobilyaları, halılar ve çeşitli ev eşyaları indirimli fiyatlarla alıcılarını bekliyor. Satışların ilerleyen aşamalarında fiyatların daha da düşürülmesi planlanırken, müşterilere mağazalardaki son ürünleri satın alma fırsatı sunuluyor.