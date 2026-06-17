Sıradan bir evde yaşamaktan sıkılanlar ve "dünyadan tamamen uzaklaşmak istiyorum" diyenler için ezber bozan bir fırsat doğdu. ABD’nin Virginia eyaletinde, Chesapeake Körfezi’nin tam ortasında yer alan tarihi Smith Point Deniz Feneri, kapılarını yeni sahibine açmaya hazırlanıyor. Karadan yaklaşık 2,5 mil (yaklaşık 4 kilometre) açıkta, suların ortasında yükselen bu ikonik yapı için talep edilen bedel ise 450 bin dolar yani yaklaşık 20 milyon TL.

Ancak bu mülkü satın almak, sadece bir ev sahibi olmak anlamına gelmiyor; tamamen bağımsız ve sıra dışı bir yaşam tarzına adım atmak anlamına geliyor. Çünkü bu deniz fenerine ulaşmanın tek bir yolu var: Tekne kullanmak.

TARİHİ DOKUYU MODERN KONFORLA KORUDULAR

1897 yılında inşa edilen ve tam 129 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Smith Point Deniz Feneri, aslına sadık kalınarak gerçekleştirilen devasa bir restorasyon projesinin ardından modern bir yaşam alanına dönüştürüldü.

Yapının içinde geçmişin izlerini taşıyan orijinal kapılar, nostaljik merdivenler ve tarihi duvar detayları titizlikle korundu. Ancak konforundan ödün vermek istemeyenler için her şey en ince ayrıntısına kadar düşünüldü:

Modern Yaşam Alanları: Tam donanımlı şık bir mutfak, keyifli bir oturma alanı ve konforlu bir yemek bölümü.

4 Benzersiz Yatak Odası: Deniz fenerinde toplam dört adet yatak odası yer alıyor. Bunlardan en dikkat çekici olanı ise yapının en üst katındaki eski gözetleme odası.

360 Derecelik Kusursuz Manzara: Gözetleme odasından dönüştürülen yatak odası, Chesapeake Körfezi’nin uçsuz bucaksız sularını 360 derecelik kesintisiz bir açıyla ayaklarınızın altına seriyor.

KENDİ KENDİNE YETEBİLEN SİSTEMLE TASARLANDI

Karadan tamamen izole olan bu fenerde, geleneksel elektrik veya şehir şebekesi altyapısı bulunmuyor. Yapı, tamamen kendi kendine yetebilen (off-grid) bağımsız bir sistemle tasarlandı.

Gelişmiş bir taşınabilir jeneratör sistemiyle enerji ihtiyacı karşılanırken, 550 galonluk devasa bir su deposu ve modern atık su arıtma sistemi sayesinde dış dünyaya bağımlılık sıfıra indirildi. Ayrıca restorasyon kapsamında yapıya; zorlu deniz fırtınalarına dayanıklı pencereler, yeni bir çatı ve üst düzey ısı yalıtımı eklendi.

SATIN ALMAK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR ÇOK SIKI

Bu benzersiz yapıya sahip olmak göründüğü kadar kolay değil. Satış ilanında yer alan ve potansiyel alıcıların kabul etmesi gereken bazı özel şartlar bulunuyor:

Sadece Nakit: Mülkün satışı için kredi veya taksit seçeneği sunulmuyor, sadece nakit ödeme kabul ediliyor.

Mevcut Haliyle Devir: Alıcı, feneri şu anki durumuyla (as-is) kabul etmek zorunda.

Tarihi Eser Koruması: Yapı resmi olarak tarihi eser statüsünde olduğu için, yeni sahibinin yapacağı her türlü değişiklik ve bakım katı koruma kurallarına ve yasal izinlere tabi olacak.

Maviliklerin ortasında, tarihin içinde ama modern dünyanın konforunda yepyeni bir hayata başlamak isteyen milyoner maceraperestler için Smith Point, kelimenin tam anlamıyla "hayatta bir kez gelebilecek" bir fırsat sunuyor.