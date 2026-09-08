Murat Dalkılıç, burun sağlığıyla ilgili yaşadığı zorlu süreci Ceyda Düvenci’nin programında anlattı. Bugüne kadar 13 kez ameliyat geçiren şarkıcı, tüm operasyonlara rağmen hâlâ nefes almakta zorlandığını belirterek 14. kez ameliyat masasına yatacağını açıkladı.

“HÂLÂ NEFES ALAMIYORUM”

Yaşadığı sağlık sorunlarının devam ettiğini söyleyen Dalkılıç, “Hâlâ nefes alamıyorum. Ufak tefek ameliyat olacağım” dedi.

Doktorunun ilk aşamada kendisine fazla umut vermediğini anlatan şarkıcı, kendisine “Muratçığım ne meslek yapacaksın?” diye sorulduğunu söyledi.

11,5 SAATLİK AMELİYATTA ENFEKSİYON KAPTI

Dalkılıç, geçirdiği uzun operasyonlardan birinde enfeksiyon kaptığını belirterek yaşadığı süreci şöyle anlattı:

“Ameliyatta enfeksiyon kaptım! Burnum yoktu!”

Şarkıcı, enfeksiyonun burnunda ciddi bir değişime neden olduğunu ifade ederek 11,5 saat süren operasyonun ardından uzun bir tedavi ve ameliyat sürecine girdiğini söyledi.

14. KEZ AMELİYAT MASASINA YATACAK

Doktorunun kendisine sabırlı olması gerektiğini söylediğini aktaran Dalkılıç, yaşadığı zorlu sürece rağmen tedavisinin devam ettiğini belirtti.

“Ameliyatlar silsilesi yapacağım sana, kaç ameliyat? Bilmiyorum!” sözleriyle doktorunun kendisine çizdiği tedavi sürecini anlatan şarkıcı, şimdi 14. kez burun ameliyatı olmaya hazırlanıyor.