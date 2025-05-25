Nikah tarihlerini daha özel olmasını isteyen çiftler 25.05.2025 tarihi için aylar öncesinden nikah tarihi almaya başladı.
Normal günlerde 5 ile 8 arası nikah kıyılan Antalya Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Memurluğu, gelen yoğun talep sonrası 2'nci salonu açarak gelen çiftleri geri çevirmedi.
Normal zamanlardan 5 kat fazla nikahın kıyılacağı evlendirme dairesinde, evlilik tarihlerini unutulmaz kılmak isteyen 40 çiftin nikahı kıyılacak.
Antalya ve merkezdeki 3 ilçede, 25.05.2025 tarihinde toplam 122 çift dünyaevine girmek için evlendirme memurluklarına başvurdu.
Geçtiğimiz yıl ise 24.04.2024 tarihi yoğun talep görmüştü.