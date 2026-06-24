Denizaltının omurga yerleştirme töreni, Rusya'nın Severodvinsk kentindeki Sevmash tersanesinde gerçekleştirildi. Rus yetkililer, yeni geminin ülkenin deniz kuvvetlerini güçlendirme programının bir parçası olduğunu belirtirken, Yasen-M sınıfının modern Rus donanmasının en gelişmiş saldırı denizaltıları arasında gösterildiğini ifade ediyor.

HİPERSONİK ZIRCON FÜZELERİYLE DONATILACAK

Murmansk'ın en dikkat çekici özelliklerinden biri, Zircon hipersonik füzelerini kullanabilecek olması. Rusya'nın geliştirdiği bu füze sistemi, ses hızının birçok katına ulaşabilen hızı nedeniyle dünyanın en gelişmiş deniz tabanlı silahlarından biri olarak gösteriliyor. Zircon füzelerinin yaklaşık 900 kilometre menzile sahip olduğu belirtiliyor.

Yasen-M sınıfı denizaltılar yalnızca Zircon füzeleriyle değil, Kalibr seyir füzeleri ve çeşitli torpido sistemleriyle de donatılabiliyor. Bu sayede hem kara hem de deniz hedeflerine karşı uzun menzilli operasyonlar gerçekleştirebiliyorlar.

RUSYA FİLOYU BÜYÜTÜYOR

Yasen-M sınıfı denizaltılar, Sovyet döneminden kalan daha eski saldırı denizaltılarının yerini almak üzere geliştirildi. Daha sessiz çalışmaları, gelişmiş sonar sistemleri ve uzun menzilli silahları sayesinde Rus donanmasının en önemli platformları arasında yer alıyor.

Murmansk'ın hizmete girmesiyle birlikte Rusya'nın Yasen-M filosu daha da genişleyecek. Son yıllarda Arkhangelsk, Krasnoyarsk ve Novosibirsk gibi aynı sınıftaki denizaltılar da donanmaya katılmıştı. Rusya, önümüzdeki yıllarda yeni Yasen-M denizaltılarını hizmete alarak denizaltı filosunu modernize etmeyi sürdürüyor.