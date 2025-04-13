Almanya, kaçak yollarla ülkeye girip iltica talepleri reddedilenleri sınır dışı etme kararı aldı. Yeni hükümetin İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, göreve başlar başlamaz konuyla ilgili kararnameye imzalayacağını duyurdu. Türkiye ile “Geri Kabul Anlaşması” olan Almanya, komşu ülkeler ve Yunanistan’la da anlaşma sağladı.

13 bin Türk bulunuyor

Ülkede yaklaşık 240 bin yasa dışı göçmen var. İlticaları reddedilenlerin 200 bini sınır dışı edilecek. Gönderilecek ilk grupta yaklaşık 13 bin Türk bulunuyor. Afganistan gibi Türkiye’ye de yakında sınır dışı uçaklarının kalkması bekleniyor. Sadece bu yılın ilk üç ayında yaklaşık 5 bin Türk, Almanya’ya kaçak giriş yaptı.



