Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, uzun süredir yaşadığı burun rahatsızlığı nedeniyle mart ayında 13’üncü kez ameliyat masasına yattı. Operasyonun ardından umutlu konuşan Dalkılıç, doktorunun kendisine olumlu değerlendirmelerde bulunduğunu belirterek sürecin iyiye gitmesini umduğunu söylemişti.

Dalkılıç, ameliyat sonrası yaptığı açıklamada, “Çok şükür doktorum güzel şeyler söyledi. Umutlandık. İnşallah bu meselenin ebediyen hakkından geleceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

Son olarak katıldığı bir davette görüntülenen şarkıcının burnundaki tampon nedeniyle konuşmakta güçlük çektiği görüldü. Dalkılıç’ın son hali kısa sürede sosyal medyada ilgi topladı.

YAŞADIĞI SAĞLIK SORUNUNU ANLATMIŞTI

Dalkılıç, daha önce yaptığı açıklamalarda burun kemiklerinin dışarı doğru çıktığını ve ilk operasyonları sırasında kıkırdak dokusunun da alındığını anlatmıştı. Bu sürecin ardından iyileşme konusunda ciddi sorunlar yaşadığını belirten şarkıcı, burnuna farklı bölgelerinden alınan dokuların eklendiğini ifade etmişti.

İyileşme sürecindeki sorunların nedenlerini araştırdıklarını söyleyen Dalkılıç, beslenme alışkanlıklarında da değişikliğe gittiğini açıklamıştı.

BESLENME ALIŞKANLIKLARINI DEĞİŞTİRDİ

Yaşadığı süreci anlatan Dalkılıç, iyileşmesini olumsuz etkilediğini düşündüğü bazı gıdaları tüketmeyi bıraktığını belirtmişti. Şarkıcı, tatlı, alkol, sigara ve gluteni hayatından tamamen çıkardığını söylemişti.