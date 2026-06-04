Avrupa altyapı tarihinin en büyük genişletme projelerinden biri olan De Nieuwe Meer kavşağının yeniden inşasında kritik bir dönüm noktasına gelindi. TriAX (Besix, Dura Vermeer ve Heijmans) inşaat konsorsiyumu, otoyol trafiğini kesintiye uğratacak ama şehre nefes aldıracak dev operasyon için düğmeye bastı. Projenin başındaki isim olan iş planlamacısı Darren Helle, yaklaşık 18 ay önce suyun altında başlayan temellerin artık gökyüzüne doğru yükseldiğini belirterek, Haziran ayında yapılacak iki büyük hamleyi duyurdu.

İlk Etap: 12-15 Haziran 2026 / Kuzey Köprüsü Kapanıyor

Mühendislik takvimindeki ilk büyük kırmızı alarm 12-15 Haziran 2026 hafta sonu için verildi. Uçağı andıran dev platformları taşımak için A10 Zuid otoyolunun bir bölümü trafiğe kapatılacak. Sebebi ise şantiyenin kendisi kadar devasa: Operasyonda kullanılacak 500 ton kaldırma kapasiteli mobil vinçlerin doğrudan otoyolun üzerine kurulmak zorunda olması!

Darren Helle, vinçlerin kurulumunun bile tek başına bir lojistik şov olduğunu şu sözlerle anlatıyor:

"Bu vinçler o kadar ağır ki, otoyolun üzerine önce son derece sağlam özel platformlar inşa ediyoruz. Vinçlerden biri mevcut köprünün üzerinde duracak, bu yüzden ağırlık dağılımını milimetrik olarak yönetmeliyiz. Her biri 34 metre uzunluğunda ve tam 65 ton ağırlığında olan 13 dev beton kirişi havaya kaldırmak için bu vinçlerin arkasına tırlarla taşınan devasa karşı ağırlıklar monte edilecek."

Kirişler tırlarla şantiyeye getirildikten sonra, her bloğun iki ucuna birer dev vinç kanca atacak. Helle, bu süreci havada koordineli bir "denge dansı" olarak tanımlıyor. 15 Haziran sabahı bittiğinde, kuzey köprüsünün batı kanadı tamamlanmış olacak.

İkinci Etap: 26-29 Haziran 2026 / Güney Köprüsü Operasyonu

Kuzey biter bitmez mühendisler nefes almadan ikinci büyük dalgaya hazırlanacak. 26-29 Haziran 2026 hafta sonunda otoyol bir kez daha kapatılacak. Bu kez güney tarafındaki köprü için batı kanadına 17 dev kiriş daha yerleştirilecek.

Bu bölgenin en heyecan verici kısmı ise hareketli mekanizması. Kısa süre önce, köprünün açılır kapanır çelik baskül (hareketli) bölümü Friesland’dan Amsterdam’a su kanalları üzerinden muhteşem bir nehir yolculuğuyla şantiyeye getirilmişti. Aynı sucul lojistik operasyonu, sonbahar aylarında kuzey köprüsü için de tekrarlanacak.

Bodrumda dev bir şanzıman kutusu inşa ediliyor

Köprülerin altındaki devasa motor odalarında da hummalı bir çalışma var. Helle, "Bascule bodrum dediğimiz yerde köprünün açılıp kapanmasını sağlayacak devasa bir mekanizma kuruyoruz. Bunu milimetrik doğrulukta çalışan dev bir şanzıman kutusu gibi düşünebilirsiniz. Her şey hatasız olmalı" diyerek mühendisliğin görünmeyen yüzüne dikkat çekiyor. Kirişlerin montajının ardından beton dökümleri, gürültü bariyerleri ve korkuluk montajları başlayacak.

Büyük Hedef: 2031 Yılına Kadar Trafik Devrimi

Dört yeni karayolu köprüsünün inşasını kapsayan bu mega operasyon, A10 Zuid otoyoluna yerel trafik için iki ek şerit kazandırmayı hedefliyor.

Yeni kuzey ve güney köprüleri 2027 yılının ortasında ilk trafiği kabul edecek.

Ardından, eskiyen mevcut güney köprüsü yıkılacak ve yerine iki yeni köprü daha inşa edilecek.

Projenin tamamen bitiş çizgisine ulaşması ve Schinkelbrug’un nihai halini alması ise 2031 yılını bulacak. Amsterdam, geleceğin trafiğine işte bu Haziran ayında yapılacak dev hamlelerle hazırlanıyor.