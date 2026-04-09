Meksika’nın kuzeybatısında yer alan Sinaloa eyaletine bağlı El Rosario kasabasındaki Santa Fe altın madeninde 25 Mart’ta büyük bir felaket yaşandı. Bir setin çökmesiyle birlikte yakındaki atık barajı patladı, maden tünelleri kısa sürede su ve çamurla doldu. O sırada içeride bulunan 25 işçiden 21’i kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı, ancak dört madenci yerin yaklaşık 300 metre altında mahsur kaldı.

Kazanın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları günlerce sürdü. Tam 13 gün, yani 312 saati aşkın yoğun çabanın ardından Meksika Ordusu’na bağlı dalgıç ekipleri, suyla dolmuş karanlık tünellerde ilerlerken uzakta bir ışık fark etti. Bu ışığın, elindeki meşaleyi son ana kadar söndürmeyen 42 yaşındaki madenci Francisco Zapata'ya ait olduğu anlaşıldı.

Durango’nun Santiago Papasquiaro kentinde doğan Zapata’nın, beline kadar yükselen suyun içinde hayatta kalmaya çalıştığı öğrenildi. Kurtarma ekiplerini gördüğü anda söylediği ilk söz ise "İnancımı kaybetmedim" oldu.

Su baskını sonrası hızla yükselen su seviyesi ve azalan oksijen nedeniyle zor anlar yaşayan Zapata’nın yanı sıra, mahsur kalan işçilerden José Alejandro Cástulo’nun beşinci gün kurtarıldığı, bir diğer işçinin ise yaşamını yitirdiği bildirildi. Zapata ise 13 gün boyunca karanlık ve soğuk tünelde tek başına direnerek hayatta kalmayı başardı.

Kurtarma operasyonunun oldukça güç şartlar altında yürütüldüğü, çamur ve suyla dolu dar alanlarda ilerlemenin saatler sürdüğü ifade edildi. Zapata’nın bulunduğu noktadan çıkarılması ise ayrı bir zorluk oluşturdu ve yüzeye ulaştırılması yaklaşık 21 saat sürdü.

Mucize kurtuluş olarak nitelendirilen olay, Meksika’da madencilik güvenliğiyle ilgili tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Tedavisi devam eden Francisco Zapata’nın hayati tehlikeyi atlattığı ve sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.