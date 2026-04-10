Meksika'nın Sinaloa eyaletinde bir altın madeninde patlayan atık barajı nedeniyle galeriler hızla su ve çamurla doldu. Setin çökmesiyle içeride çalışan işçiler mahsur kalırken işçilerin büyük bölümü kendi çabalarıyla kurtulmaya başardı. Ancak birkaç işçi yer altında mahsur kaldı ve zamanla umutlar azalmaya başladı.

ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRDÜ

Buna rağmen arama kurtarma ekipleri çalışmalarını kesintisiz sürdürdü. Günler sonra, suyla dolu dar tünellerde ilerleyen ekipler çok uzaktan gelen zayıf bir ışık keşfetti. Işığın hayatta kalmayı başaran madenciden geldiğinin anlaşılması üzerine çalışmalar o yöne çevrildi.

"UMUDUMU HİÇ KAYBETMEDİM"

Günlerdir zor koşullarda yaşam mücadelesi veren madencinin, sınırlı imkânlarla hayatta kaldığı ve son ana kadar direndiği belirtildi. İşçinin kurtarma ekipleriyle karşılaştığında ise umudunu hiç kaybetmediğini dile getirdiği aktarıldı.

SU BASMIŞ, ÇAMUR KAPLI DAR GEÇİTLER

Kurtarma süreci oldukça güç şartlar altında gerçekleşti. Su basmış, çamurla kaplı dar geçitlerde ilerleyen ekipler, işçiye ulaşmak ve onu yüzeye çıkarmak için saatler boyunca yoğun çaba sarf etti. Operasyon sonunda işçi güvenli şekilde dışarı çıkarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi.

"MUCİZE" OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Bu gelişme kamuoyunda “mucize” olarak değerlendirilirken, yaşananlar madencilik faaliyetlerinde güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gündeme taşıdı. Yetkililer olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü açıkladı.