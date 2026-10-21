ABD'deki Illinois Üniversitesinde 1960 yılında yapılan araştırmada, dünya nüfusunun gelecekte ne kadar artabileceği hesaplandı. Bilim insanlarının ortaya koyduğu sonuçta 13 Kasım 2026 tarihinin yer alması, yıllar içinde dünyanın sonunun geleceğine yönelik iddialara dönüştü. Ancak söz konusu tarihin arkasında sanıldığı gibi bir felaket senaryosu bulunmuyor.

66 YIL ÖNCE BU TARİHİ HESAPLADILAR

Fizikçi Heinz von Foerster ve iki araştırmacı, geçmişteki nüfus verilerini inceleyerek insanların sayısının gelecekte nasıl değişebileceğini araştırdı.

O dönemde dünya nüfusu hızla artıyordu. Araştırmacılar, bu artışın aynı şekilde devam etmesi durumunda neler yaşanabileceğini görmek için bir hesaplama yaptı.

Ortaya çıkan sonuç oldukça ilginçti. Hazırlanan matematiksel modele göre nüfus artışı hiç yavaşlamazsa 13 Kasım 2026 tarihinde insan sayısı teorik olarak sonsuza yaklaşacaktı.

Elbette böyle bir durumun gerçekte yaşanması mümkün değildi. Araştırmacılar da bu hesaplamayla dünyanın o gün yok olacağını söylemiyordu. Amaçları, nüfusun kontrolsüz biçimde artmasının gelecekte ciddi sorunlara yol açabileceğini göstermekti.

Çalışmada kullanılan dikkat çekici kıyamet ifadesi ise zamanla gerçek bir felaket tahmini gibi yorumlanmaya başladı.

PEKİ 13 KASIM'DA NE OLACAK?

Aradan geçen yıllar, araştırmacıların hesaplamasında kullanılan nüfus artış hızının aynı şekilde devam etmediğini gösterdi.

Özellikle 1990'lı yıllardan itibaren dünya genelinde doğum oranları düşmeye başladı. Ailelerin daha az çocuk sahibi olması ve yaşam koşullarının değişmesiyle nüfus artışı tahmin edilenden daha yavaş gerçekleşti.

Birleşmiş Milletlerin güncel tahminlerine göre dünya nüfusunun 2080'li yılların ortalarında yaklaşık 10,3 milyara ulaşması, ardından ise yavaş yavaş azalmaya başlaması bekleniyor.

Dolayısıyla 1960 yılında yapılan hesaplama günümüzde geçerliliğini yitirmiş durumda. 13 Kasım 2026'da dünyanın sonunun geleceğine ilişkin herhangi bir bilimsel kanıt bulunmuyor.

Uzmanlar, sosyal medyada yeniden gündeme gelen tarihin bir kıyamet kehaneti değil, geçmişteki nüfus artışına dayanılarak yapılmış matematiksel bir hesaplamanın sonucu olduğunu vurguluyor.