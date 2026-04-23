Dünyanın en lüks otellerinde veya en yüksek gökdelenlerinde asansöre bindiğinizde gözlerinize inanamayabilirsiniz: 11, 12 ve küt... Doğrudan 14! Fiziksel olarak orada bir kat var ama tabelalarda adı yok. Peki, modern dünya neden bir sayıdan bu kadar korkuyor?

YÜZDE 85 ORANINDA GÖRÜNMEYEN KAT

Asansör devi Otis'in verilerine göre, ABD’deki yüksek binaların yaklaşık %85’inde 13. kat numarası kullanılmıyor. Bina sahipleri, insanların 13 numaralı katta uyumaktan veya çalışmaktan çekinmesi nedeniyle yaşanacak ticari kaybı göze alamıyor. Çözüm ise basit ama ilginç: Katın adını ya 14 yapıyorlar ya da 12A olarak değiştiriyorlar.

Bu durum yalnızca binalar için de geçerli değil. Bazı havayolu şirketlerinde uğursuzluk getireceğine inanıldığı için 13 numaralı koltuk yer almıyor. Bunun yerine 12, 12A ve 14 şeklinde ilerlemeyi tercih ediyorlar.

TRİSKAİDEKAFOBİ KÖKENİ

Psikologların "Triskaidekafobi" (13 sayısı korkusu) olarak adlandırdığı bu durumun kökeni binlerce yıl öncesine dayanıyor.

Son Akşam Yemeği: Masadaki 13. kişinin (Yahuda) ihanetiyle başlayan inanç, yüzyıllardır batı kültürünün iliklerine işlemiş durumda.

İskandinav Mitolojisi: Tanrıların yemeğine davetsiz gelen 13. konuk Loki, huzuru bozarak felakete yol açmıştı.

EMLAK PİYASASINDA UĞURSUZLUK İNDİRİMİ

Bu korku sadece asansörde kalmıyor, cüzdanları da etkiliyor. Yapılan araştırmalar, 13 numaralı dairelerin veya kapı numarası 13 olan evlerin, komşularına göre çok daha zor ve bazen daha düşük fiyatlara satıldığını gösteriyor. Emlak devleri, bu "psikolojik değer kaybını" önlemek için projelerinde 13 rakamını tamamen siliyor.

ASYA'DA İSE 4 KORKUSU VAR

Eğer 13 size garip geldiyse Asya’ya bir göz atın. Çin, Japonya ve Kore’de "Tetrafobi" yani 4 sayısı korkusu hakim. Çünkü bu ülkelerin dillerinde "4"ün telaffuzu "Ölüm" kelimesine çok benziyor. Bu yüzden o coğrafyada 4. katı olmayan binalara rastlamak çok daha olası.