Metairie ile Mandeville kentlerini birbirine bağlayan paralel iki köprüden oluşan Lake Pontchartrain Causeway, her yıl yaklaşık 12 milyon araç tarafından kullanılıyor. 1940 ve 1950'li yıllarda New Orleans'taki nüfus artışı ve ulaşım ihtiyacı doğrultusunda inşa edilen köprünün ilk şeridi, dönemin mühendislik çalışmalarıyla 14 ayda tamamlanmıştı. Normal hava ve trafik koşullarında geçişi ortalama 30 dakika süren köprünün Mandeville yönündeki güney şeridinde ise ücretli geçiş sistemi uygulanıyor.

13 KİLOMETRE BOYUNCA KARA GÖRÜNMÜYOR

Uluslararası yayın organları ve coğrafya dergilerinde sıkça yer alan bilgilere göre, köprünün orta kısmında yer alan yaklaşık 13 kilometre bir alanda, her iki yönde de kara parçası görüş alanından çıkıyor. Köprüyü kullanan sürücüler, özellikle sisli ve fırtınalı havalarda gökyüzü ile göl yüzeyinin aynı renge büründüğünü, bu durumun derinlik algısını olumsuz etkilediğini ve tekinsiz bir sürüş atmosferi yarattığını belirtiyor.

ÖZEL POLİS VE DEVRİYE AKİPLERİ GÖREV YAPIYOR

Köprü üzerinde sürücülerin geri dönebilmesi için özel U dönüşü noktaları bulunuyor ancak güvenlik kuralları gereği, sürücülerin bu noktaları kendi başlarına kullanmalarına izin verilmiyor. Köprüde panik atak geçiren, fenalaşan veya ilerleyemeyeceğini belirten sürücüler için Causeway Polisi ve Motorlu Araç Yardım Devriyesi (MAP) devreye giriyor. Ekipler, acil durum yaşayan sürücülere eşlik ederek köprüden güvenli bir şekilde tahliye edilmelerini sağlıyor.

GUINNESS REKORLARINDA İKİ AYRI KATEGORİ

Lake Pontchartrain Causeway, 2011 yılına kadar "dünyanın su üzerindeki en uzun köprüsü" unvanıyla tek başına Guinness Dünya Rekoru'nu elinde bulunduruyordu. Ancak Çin'deki Qingdao Jiaozhou Körfezi Köprüsü'nün açılmasının ardından Guinness, kategoriyi ikiye ayırdı. Yapılan düzenlemeyle Lake Pontchartrain Causeway "dünyanın su üzerindeki en uzun kesintisiz köprüsü" olarak tescillenirken, Jiaozhou Körfezi Köprüsü ise "dünyanın su üzerindeki en uzun toplam (parçalı) köprüsü" unvanını aldı.