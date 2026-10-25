Batı Avustralya'nın Kimberley bölgesinde bulunan ve Spider Crater (Örümcek Krateri) olarak bilinen oluşum, merkezinden çevreye doğru uzanan kayalık sırtlarıyla dikkat çekiyor. Uydu görüntülerinde örümceğin gövdesini ve bacaklarını andıran bu şeklin, milyonlarca yıl önce meydana gelen bir göktaşı çarpmasının izlerini taşıdığı düşünülüyor.

UZAYDAN GÖRÜLEN DEV ŞEKLİN SIRRI ORTAYA ÇIKTI

NASA ile ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumunun ortaklaşa yürüttüğü Landsat programı kapsamında, 20 Eylül 2026'da bölgenin yeni uydu görüntüleri kaydedildi. NASA'nın 13 Ekim'de yayımladığı fotoğraflar, devasa oluşumun örümceğe benzeyen yapısını yeniden gündeme taşıdı.

Kraterin tamamı yaklaşık 13 kilometre uzunluğunda ve 11 kilometre genişliğinde oval bir alanı kaplıyor. Ancak örümceği andıran merkezî bölümün genişliği yaklaşık 4 kilometreyi buluyor.

Bilim insanlarına göre bu sıra dışı görüntü, çok eski bir göktaşı çarpmasının ardından oluştu. Çarpmanın yarattığı şiddetli basınç, kraterin tabanındaki kayaçların yeniden yükselmesine neden oldu. Yüz milyonlarca yıl boyunca devam eden aşınma ise bugünkü örümcek biçimini ortaya çıkardı.

900 MİLYON YIL ÖNCESİNE UZANIYOR OLABİLİR

Örümceğin bacaklarına benzeyen açık renkli çizgiler, aşınmaya karşı dayanıklı kumtaşı sırtlarından oluşuyor. Çevredeki daha yumuşak kayaçlar zamanla parçalanıp aşınırken bu sert katmanlar yerinde kaldı.

Bölgedeki oluşumun kaynağı uzun yıllar boyunca bilim insanlarının kafasını karıştırdı. Başlangıçta volkanik faaliyetlerle bağlantılı olabileceği değerlendirilen yapının gerçek kökenine ilişkin önemli kanıtlar, 1970'li yıllarda yapılan araştırmalarda elde edildi.

Araştırmacılar, kayaçların içinde yalnızca çok güçlü şok dalgalarının etkisiyle oluşabilen özel kırılma izleri tespit etti. Bu bulgular, bölgenin eski bir göktaşı çarpması sonucunda şekillendiğini ortaya koydu.

Kraterin kesin yaşı henüz belirlenemese de oluşumunun yaklaşık 600 milyon ile 900 milyon yıl öncesine uzanabileceği tahmin ediliyor.