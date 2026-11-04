Google öncülüğünde gerçekleştirilen operasyonla, 1,3 milyondan fazla Android TV kutusunu ele geçiren XCPE botnet ağının çökertildiği bildirildi. Yeni Akit Teknoloji'nin haberine göre, cihazlara üretim aşamasında yerleştirilen “X.cpe” adlı arka kapının arkasında Çinli cihaz üreticisi Videostrong bulunuyor. Google, şirketin sertifikalı Android cihaz üretmesini ve yazılım tedarik etmesini yasakladı. KULLANICILAR TARAFINDAN KALDIRILAMIYOR Haberde, MECOOL gibi markaların cihazlarına imalat sırasında gömülen yazılımın kullanıcılar tarafından kaldırılamadığı belirtildi. Ev internet bağlantılarını siber korsanların erişimine açtığı aktarılan yazılımın, Türkiye'deki kullanıcıları da tehdit ettiği ifade edildi. Haberde görüşlerine yer verilen güvenlik uzmanları, etkilenen televizyon kutularının kullanımının derhal durdurulması ve cihazların imha edilmesi gerektiğini savundu.

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