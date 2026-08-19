Moskova'nın birçok bölgesinde saatlerce süren kesintinin yanı sıra ülkenin en büyük internet omurgası olan M9 (MMTS-9) veri merkezinin devre dışı kalması, bankacılık sistemlerinden oyun platformlarına kadar onlarca dijital servisin çökmesine yol açtı.

Akşam saatlerinde başkentin güneybatısındaki Vavilova Caddesi’nde bulunan bir elektrik tesisinde çıkan yangın kesintinin ana kaynağı oldu.

Trafo merkezinde meydana gelen patlama ve yangın nedeniyle Gagarin, Danilov ve Zamoskvoreçye başta olmak üzere pek çok semtte elektrikler kesildi. AVM'lerin tahliye edilmesine yol açan kesinti, Moskova metrosunun Kalujsko-Rijskaya hattında seferlerin aksamasına ve şehir içi trafik ışıklarının devre dışı kalmasına neden oldu.

ÜLKE GENELİNDE ERİŞİM SORUNU YAŞANDI

Elektrik kesintisinin iletişim altyapısındaki etkisi ise yıkıcı boyuta ulaştı. Ülkenin batısındaki internet trafiğinin merkezi konumunda bulunan M9 veri merkezinin güç kaybı yaşaması, Rusya genelinde geniş çaplı erişim sorunlarını beraberinde getirdi.

Downdetector verilerine göre Moskova ve St. Petersburg başta olmak üzere ülke genelindeki kullanıcılar bankacılık uygulamalarına, mobil operatör altyapılarına, çevrimiçi dizi-film platformlarına ve Steam ile Discord gibi servislere erişim sağlayamadı.

Rus yetkililer M9 veri merkezini yedek güç kaynaklarıyla yeniden devreye sokmak için çalışmalarını sürdürürken, enerji ekipleri de sahada hasar tespit ve onarım faaliyetlerine devam ediyor. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.