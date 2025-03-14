Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü’nün ortak çalışmasıyla, Bismil ilçesi sınırlarında bulunan maliye hazinesine ait tarım arazileri üzerinde 2021, 2022 ve 2023 yıllarında usulsüzlük yapıldığı tespit edildi.

Açıklamada, 57 bin 317 dekarlık tarım arazisi için sahte belgeler düzenlenerek Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıt yaptırıldığı belirtildi.

Valilik açıklamasında, bu yolla 176 şüphelinin toplamda 16 milyon 949 bin 918 lira (bugünkü değeri yaklaşık 70 milyon lira) devlet desteği alarak haksız kazanç sağladığı ifade edildi.

Ayrıca, bu miktarın 3 milyon 278 bin 677 lirasının (bugünkü değeri yaklaşık 13 milyon lira) İlçe Tarım Müdürlüğü’nde görevli personele rüşvet olarak aktarıldığı ortaya çıktı.

10 Mart’ta Diyarbakır merkezli olarak Batman, Mardin, İstanbul, Şanlıurfa ve Yalova illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendiği bildirilen açıklamada, aralarında örgüt lideri bir müdür ve 13 memurun da bulunduğu şüphelilerin yakalanması için 190 adrese baskın yapıldığı kaydedildi. Operasyon sonucunda 161 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 75’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 6’sı memur olan 15 şüpheli tutuklandı.

Ayrıca, şüphelilerden 71’inin jandarma ve savcılıktaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldığı bilgisi de paylaşıldı.