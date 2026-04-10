Son yıllarda yurt dışına çıkmak isteyen Türk vatandaşları için vize süreçleri giderek daha karmaşık ve zorlu bir hal alıyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere pek çok ülkenin başvuruları daha sıkı kriterlerle değerlendirmesi, ret oranlarında dikkat çekici bir artış yaşandı. Vize alırken artık yalnızca evrakların eksiksiz olması yeterli değil; başvurunun bütünsel olarak ikna edici bulunması gerekiyor.

EN ZOR VİZE VEREN ÜLKELERİN SAYISI ARTIYOR

2026 verilerine göre, Türk vatandaşlarının en çok ret aldığı ülkeler listesinde ABD, Kanada, İngiltere, Norveç, İsveç, Finlandiya, Avustralya, Danimarka, Estonya, Belçika, Kanada, Hollanda ve Almanya yer aldı.

TÜRKLER İÇİN VİZE SÜREÇLERİ NEDEN ZORLAŞTI?

Vize başvurularında ret oranlarının yükselmesinin arkasında birden fazla neden bulunuyor. En sık karşılaşılan sorunların başında başvuru sahiplerinin gelir durumunun yetersiz görülmesi geliyor. Bunun yanı sıra seyahat geçmişinin zayıf olması ya da daha önce uluslararası seyahat deneyiminin bulunmaması da değerlendirmelerde olumsuz etki yaratıyor. Yetkililer ayrıca sunulan seyahat planının açık, tutarlı ve ikna edici olmamasını önemli bir risk unsuru olarak görüyor. Tüm bu faktörlere ek olarak Türkiye’nin göç veren ülkeler arasında değerlendirilmesi, başvuruların daha temkinli ve detaylı incelenmesine yol açıyor.

AVRUPA ÜLKELERİ DAHA SEÇİCİ

Son dönemde Avrupa genelinde vize süreçlerinde belirgin bir sıkılaşma dikkat çekti. Artan düzensiz göç hareketliliği ve güvenlik kaygıları, birçok Avrupa ülkesini daha seçici olmaya yöneltti. Özellikle Fransa, Belçika ve Avusturya gibi ülkelerde başvuruların daha ayrıntılı incelendiği ve ret oranlarının önceki yıllara kıyasla yükseldiği gözlemleniyor.

Vize değerlendirmelerinde yalnızca bireysel koşulların değil, ülkeler arasındaki ilişkilerin de belirleyici rol oynuyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avustralya gibi ülkeler, Türkiye ile sınırlı göç anlaşmalarına sahip olmaları nedeniyle başvuruları daha sıkı kriterlerle değerlendiriyor.