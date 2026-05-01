Projenin büyüklüğü akıl sınırlarını zorluyor. Nijerya'dan başlayıp Benin, Togo, Gana, Fildişi Sahili, Liberya, Sierra Leone, Gine, Gine-Bissau, Gambiya, Senegal ve Moritanya'yı geçerek Fas'a ulaşan bu devasa hat, tam 13 ülkenin kaderini birleştiriyor. 5.660 kilometrelik bu mesafe, Recife ile Porto Alegre arasındaki yolun tam dört katına denk geliyor.

Siyasi risklerden kaçmak için denizin altını seçmişler

Mühendislik dünyasını heyecanlandıran en önemli detay ise hattın güzergahı. İstikrarsız kara toprakları yerine, boru hattı ağırlıklı olarak deniz tabanına gömülerek ilerliyor. Batı Afrika Atlantik kıyısını takip eden bu stratejik hamle, sistemi siyasi risklerden korurken; 400 milyon insanın enerjiye doğrudan ulaşmasını sağlıyor. Fas'tan sonra ise hedef belli: İspanya'nın Endülüs bölgesindeki Cadiz limanı. Yani Afrika gazı, Avrupa kıtasına tam buradan giriş yapacak.

25 milyar dolarlık dev bütçe: Kim ödeyecek?

Nijerya Ulusal Petrol Kurumu (NNPC) ve Faslı ONHYM tarafından koordine edilen bu mega yatırımın bedeli tam 25 milyar ABD doları. Proje öylesine stratejik ki, sadece Afrika bankaları değil, Basra Körfezi fonları ve hatta Trump yönetimi bile bu hattı Rus gazına karşı "anahtar" olarak görüyor. İlk ihracatın 2031 yılında yapılması, tam kapasiteye ise 2046'da ulaşılması planlanıyor.

Avrupa ve Rus gazının bıraktığı büyük boşluk

Avrupa Birliği, 25 Nisan 2026 itibarıyla Rusya'nın LNG ithalatının %30'unu kaybetti ve 2027 sonunda tam bir yasak planlıyor. Bu kritik boşluğu dolduracak olan Nijerya-Fas hattı, gemilerle taşınan LNG'den çok daha ucuz ve istikrarlı bir çözüm sunuyor. Yılda 30 milyar metreküp gaz taşıma kapasitesine sahip bu dev hatla, İspanya Avrupa enerji haritasının yeni "kahramanı" olmaya hazırlanıyor.