Mahkeme kararıyla CHP koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu, MYK toplantısına başkanlık etmek üzere CHP Genel Merkezi’ne gitti. Konutundan çıkarken görüntülenen Kılıçdaroğlu, ‘CHP Grup Toplantısı’nda sizi görecek miyiz’ sorusuna, “Elbette” yanıtını verdi. Önceki gün yaptığı açıklamada ise “Haftaya grup toplantısında sizi göreceğiz” yorumuna da “Umarım, hep beraber” yanıtını vermişti.





OTOBÜSLE İZLEYİCİ GETİRECEK



Salı günü kürsüye çıkması beklenen Kılıçdaroğlu’nun 13 milletvekiliyle grup toplantısı yapacağı iddia edildi. Kılıçdaroğlu yönetiminin, toplantı için farklı kentlerden otobüsler kaldırarak, salonu dolduracağı öne sürülüyor. CHP’nin seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel bu salı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ölüm yıl dönümü olması nedeniyle Manisa’da olacak.