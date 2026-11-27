Kamuoyunun yakından takip ettiği ve TBMM gündemine gelmesi beklenen 13. Yargı Paketi'nin detayları netleşmeye başladı. Adalet Bakanlığı ve AK Parti milletvekillerinin ortak çalışmasıyla hazırlanan teklifte; süresiz nafakanın kaldırılmasından sosyal medya düzenlemesine, boşanma davalarının hızlandırılmasından bilişim suçlarıyla mücadeleye kadar birçok kritik başlık yer alıyor.

13. Yargı Paketi ne zaman çıkacak?

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Hakimevi'nde Nevşehir Sanayi ve Ticaret Odası heyetiyle bir araya geldiği toplantıda paketin takvimine ilişkin önemli mesajlar verdi.

Bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından teklifin TBMM Başkanlığına sunulacağını belirten Gürlek, "Özellikle sosyal medya yasası çok önem verdiğimiz bir konu. 13. Yargı Paketi, bütçe görüşmelerinden sonra Meclis'e gelecek ve milletvekillerimizin takdiriyle yasalaşacak" ifadelerini kullandı.

Af ve infaz düzenlemesi var mı?

Mahkum ve mahkum yakınlarının en çok merak ettiği "genel af" veya "yeni infaz düzenlemesi" konularında ise yetkililerden şu ana kadar resmi bir açıklama gelmedi. Mevcut taslakta doğrudan bir af düzenlemesi bulunmadığı görülüyor.

Paketin öne çıkan maddeleri neler?

• Süresiz nafaka tarih oluyor: Anayasa Mahkemesinin (AYM) iptal kararının ardından Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde değişikliğe gidiliyor. Yeni düzenlemeyle nafaka süresi 3 yıldan az olmamak ve evlilik süresinin yarısını geçmemek şartıyla hakim tarafından belirlenecek. Karar verilirken tarafların yaşı, eğitim ve sağlık durumu ile ekonomik koşulları dikkate alınacak.

• İstisnai durumlarda süre uzayabilecek: Nafaka alacaklısının, eşinin kusuru nedeniyle çalışamayacak duruma düşmesi veya ileri yaş sebebiyle düzenli gelirinin bulunmaması halinde hakim, evlilik süresine bakmaksızın daha uzun süreli nafakaya hükmedebilecek.

• Mevcut davalar ve kesinleşmiş nafakalar: Yeni yasa, halihazırda devam eden davalara da uygulanacak. Önceden kesinleşmiş nafakalarda ise bugüne kadar ödenen süre, yeni hesaplamayla karşılaştırılacak; süresi dolan veya 1 yıldan az kalan nafakalar, ilave 1 yıl daha ödendikten sonra kendiliğinden sona erecek.

• Boşanma davalarında temyiz sınırı: Davaların makul sürede sonuçlanması amacıyla; boşanma, velayet, nafaka ve tazminat kararlarına yapılan istinaf başvurularının esastan reddedilmesi durumunda temyiz yolu kapatılacak, ancak ilk derece mahkemesi ile bölge adliye mahkemesi farklı kararlar verirse taraflar temyize gidebilecek.

• Sosyal medya ve bilişim suçları: Kişisel verilerin korunması esas alınarak sosyal medya kullanımına yeni kurallar getirilecek. Dolandırıcılık ve bilişim suçlarıyla mücadele kapsamında yaptırımlar artırılacak.

• Hakim ve savcılara performans kriteri: Yargılamaların hızlandırılması hedefiyle hakim ve savcıların atama ve terfilerinde; verdikleri kararların isabet oranı ve davaları makul sürede bitirme performansları belirleyici olacak.