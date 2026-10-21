Oyuncu Ahu Yağtu ve Bora Cengiz'in aşkı magazin dünyasının konuşulan ilişkileri arasında yer alıyor. Aralarındaki 13 yaş farkıyla da dikkat çeken çift, başlangıçta ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etse de son dönemde birlikte verdikleri pozlarla gündeme geliyor.

13 YAŞ FARKINA RAĞMEN MUTLULUKLARI SÜRÜYOR

Uzun süre özel hayatıyla gündeme gelmeyen Ahu Yağtu, kendisinden 13 yaş küçük oyuncu Bora Cengiz ile yaşadığı aşkla dikkat çekmişti. Yeni yıla birlikte girerek ilişkilerini ortaya koyan çift, zamanla birlikteliklerini daha görünür hale getirdi.

Sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme gelen ikili, aralarındaki yaş farkını sorun etmeden ilişkilerini sürdürmeye devam ediyor.

DAVETE EL ELE KATILDILAR

Ahu Yağtu ve Bora Cengiz, bugün katıldıkları davette birlikte objektiflere yansıdı. İlişkilerini artık daha rahat yaşayan çift, etkinlikte ilk kez el ele görüntülendi.

Ünlü ikilinin samimi halleri dikkat çekerken bu görüntüler, aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih ettikleri dönemin geride kaldığı yorumlarını da beraberinde getirdi.

AŞKLARINI GİZLEMEYİ TERCİH ETMİYORLAR

Birlikte yaptıkları paylaşımlarla zaman zaman gündeme gelen Ahu Yağtu ve Bora Cengiz, son görüntüleriyle ilişkilerini saklama gereği duymadıklarını bir kez daha gösterdi. Çiftin davetteki el ele görüntüsü, magazin gündeminin öne çıkan anları arasında yer aldı.