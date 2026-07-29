ÇAĞLA ŞIKEL YENİ SEVGİLİSİYLE EL ELE
47 yaşındaki Çağla Şıkel, çocuklarıyla çıktığı yurt dışı tatilinin ardından soluğu Çeşme'de aldı. Bir süredir iş insanı Mertcan Tunca ile aşk yaşayan ünlü isim, sevgilisiyle Alaçatı'da romantik bir yürüyüş yaparken ilk kez kameralara el ele yakalandı.
Emre Altuğ ile evliliğinden Uzay ve Kuzey adında iki oğlu bulunan Çağla Şıkel, yaz tatiline devam ediyor. Çocuklarıyla birlikte yurt dışında keyifli vakit geçiren ünlü manken ve sunucu, Türkiye'ye döner dönmez Çeşme'nin yolunu tuttu.
Çeşme'nin yoğun ilgi gören bölgelerinden Alaçatı'da el ele yürüyen Çağla Şıkel ve Mertcan Tunca, karşılarında gazetecileri görünce kısa bir açıklama yaptı. Ünlü çift, daha sonra el ele yürümeye devam ederek sokaklarda gözlerden kayboldu.
Bir süredir iş insanı Mertcan Tunca ile aşk yaşayan Şıkel, tatil dönüşünde sevgilisinin yanına gitti. Gözlerden uzak bir ilişki yaşamayı tercih eden çift, bu kez Alaçatı sokaklarında birlikte görüntülendi.
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