Esra Erol’un sunduğu Var Mısın Yok Musun yarışmasına Bursa’dan katılan Firdes Akman, hayat hikâyesiyle stüdyodakileri duygulandırdı. Henüz 13 yaşında çalışma hayatına atılan, evliliğinin bitmesinin ardından kızına hem annelik hem babalık yapan Akman’ın en büyük hayali, kızını üniversiteye göndermek ve yurt dışında okutmak. Bu hayalle yarışan Akman, finalde milyonluk teklifle karşı karşıya kaldı.

13 YAŞINDA HAYATA ATILDI, KIZI İÇİN YENİDEN MÜCADELEYE BAŞLADI

1983 yılında Niğde’nin Ulukışla ilçesinde dünyaya gelen Firdes Akman, henüz 1 yaşındayken ailesiyle Bursa’ya yerleşti. Maddi imkânsızlıklar nedeniyle ortaokuldan sonra eğitimini bırakmak zorunda kalan Akman, henüz 13 yaşındayken çalışmaya başladı.

Yıllar içinde satış danışmanlığı, tekstil ve modellik gibi farklı işlerde çalışan Akman, daha sonra kendi butiğini açtı. Geçirdiği trafik kazasının ardından hayata bakışının değiştiğini anlatan yarışmacı, butiğini kapatarak sosyal medyada içerik üretmeye yöneldi.

2021 yılında eşinden boşanan Akman, o günden bu yana kızını tek başına büyütüyor. Şimdi ise bütün çabasını kızının geleceği için harcıyor.

AİLESİNİ KARŞISINDA GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Yarışmada en büyük hayalinin kızını üniversiteye göndermek ve yurt dışında okutmak olduğunu anlatan Firdes Akman, kazanacağı parayla kendisine yeni bir iş kurmayı da planladığını söyledi.

Stüdyoya gelen ailesiyle duygusal anlar yaşayan Akman, kız kardeşi Gül’ün kendisiyle gurur duyduğunu söylemesi üzerine gözyaşlarına hâkim olamadı. Adana’da olduğu için programa katılamayan babasına ve kardeşlerine duyduğu sevgiyi de dile getiren yarışmacı, hayatı boyunca ailesine bağlı olduğunu anlattı.

SON İKİ KUTUDA MİLYONLUK KARAR

Yarışmanın ilerleyen turlarında heyecan giderek arttı. Firdes Akman’ın önünde son iki kutu kaldığında para ağacında 500 bin TL ve 3 milyon TL bulunuyordu. Bankanın son teklifi ise 1 milyon 250 bin TL oldu.

Karar anında yarışmacının yakınları da devreye girdi. Kız kardeşi Gül, ablasının daha fazla stres yaşamasını istemediğini belirterek teklifi kabul etmesini istedi. Annesi de Akman’a seslenerek kutusunda 3 milyon TL çıksa bile teklifi kabul etmesinin kendileri için büyük bir kazanç olacağını söyledi.

Kızının eğitimini düşünen Firdes Akman, sonunda bankanın teklifini kabul etti ve 4 numaralı kutusunu 1 milyon 250 bin TL’ye sattı.

KUTUSUNDAN 500 BİN TL ÇIKTI, 1 MİLYON 250 BİN TL KAZANDI

Teklifi kabul ettikten sonra kutusunda 3 milyon TL olduğuna inandığını söyleyen Akman, yine de aldığı paranın kızının geleceği için çok değerli olduğunu vurguladı.

Kutusunun açılmasıyla heyecan doruğa çıktı. Firdes Akman’ın 4 numaralı kutusundan 500 bin TL çıktı. Böylece kutusunu daha yüksek bir bedelle bankaya satan Akman, 1 milyon 250 bin TL kazanmış oldu.

Sonuç açıklandığında sevinçten havalara sıçrayan yarışmacı, Esra Erol’a sarıldı. Yarışmanın sonunda Esra Erol da Firdes Akman’ın mücadelesini çocuklarını tek başına büyüten kadınlara örnek göstererek, “Vazgeçmeyin! Evladınız için ayakta kalmaya devam edin” mesajını verdi.