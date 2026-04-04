Arizona’da 1994 yılında atına bakmak üzere evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 13 yaşındaki Christina Marie Plante, tam 32 yıl süren gizemin ardından sağ olarak bulundu.

Star Valley kasabasında kaybolduğu günden bu yana akıbeti meçhul olan ve dosyası "şüpheli kayıp" olarak raflarda bekleyen Plante’nin hayatta olduğu haberi, Amerikan kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Gila County Şerif Ofisi bünyesindeki "Soğuk Vaka" biriminin dosyayı modern teknolojiler ve gelişmiş DNA analizleriyle yeniden açması, yıllardır süregelen belirsizliği sona erdirdi.

Şeriflikten yapılan resmi açıklamada, 32 yıl sonra kimliği doğrulanan Plante’nin hayatta olduğu müjdesi verilirken, bu gelişmenin teknoloji destekli araştırmaların önemini bir kez daha kanıtladığı vurgulandı.

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ NEDENİYLE DETAY VERİLMEDİ

Bugün 45 yaşında bir yetişkin olan Christina’nın geride kalan onca yıl boyunca nerede olduğu ve neden ailesiyle irtibat kurmadığına dair detaylar, özel hayatın gizliliği ve psikolojik süreçler nedeniyle henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

Mezarı dahi hazırlanan bir çocuğun onlarca yıl sonra sağ bulunması, benzer durumdaki binlerce kayıp yakını için büyük bir umut kaynağı olurken, olay "mucize kurtuluş" olarak kayıtlara geçti.