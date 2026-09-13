İngiltere’nin Birmingham kenti yakınlarındaki Solihull beldesinde yaşayan 13 yaşındaki Ryan Hulance, başlattığı geri dönüşüm projesiyle hem çevreye hem de ihtiyaç sahiplerine destek oluyor.

Belediye çalışanlarının grevi nedeniyle bölgede yaşanan çöp krizini fırsata çeviren Hulance, komşularından ve yerel esnaftan boş alüminyum kutuları biriktirmelerini istedi. Topladığı kutuları başlangıçta evinin garajında manuel olarak ezen genç girişimci, zamanla iş hacmini büyüterek ailesiyle birlikte kamu yararına çalışan "We Can CIC" adlı şirketi kurdu.

1 MİLYON GELİR SAĞLANDI

Bağışçıların desteğiyle edinilen endüstriyel alüminyum pres makinesi sayesinde daha yüksek miktarda atık işlenmeye başlandı. Okul dışındaki boş zamanlarında haftada 20 saate yakın süreyle kutu toplayan Hulance, elde edilen preslenmiş alüminyumları yerel hurdacılara sattı.

Son üç yıl içerisinde yaklaşık 1,5 milyon kutuyu geri dönüştüren Hulance, bu süreçte hayır kurumları için 22.500 dolar (yaklaşık 1 milyon 89 bin 546 lira) fon sağladı.

Girişimi diğer şehirlere de yaymayı hedefleyen Hulance ailesi, destekçi ağını genişleterek aylık işlenen alüminyum miktarını bir tonun üzerine çıkarmayı planlıyor.