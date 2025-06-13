Kültür Park’ta Korkunç Anlar

Olay, 12 Haziran 2025 Çarşamba günü saat 17.00 sularında Bolu’nun en işlek noktalarından biri olan İsmetpaşa Caddesi üzerindeki Kültür Park’ta meydana geldi. İddiaya göre, parkta karşılaşan A.Ö.T. ile S.Ş. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. S.Ş.’nin yumrukla vurduğu A.Ö.T., bir anda yere yığıldı.

Kalbi Duran Genç, Hayata Döndürüldü Ama…

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, kalbinin durduğu belirlenen A.Ö.T.’ye olay yerinde kalp masajı uyguladı. Müdahalenin ardından tekrar hayata döndürülen genç, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen A.Ö.T. yaşamını yitirdi.

Gözaltılar ve Soruşturma

Olay sonrası S.Ş. ile yanında bulunan 14 yaşındaki arkadaşı E.Y., Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.